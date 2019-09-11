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Новый посол Евросоюза прибыл в Украину

Эстонец Маасикас сменил француза Мингарелли.

Новый посол Европейского Союза, эстонец Матти Маасикас прибыл в Украину.

Об этом говорится в твиттере представительства ЕС в Украине.

Маасикас, который был в Эстонии заместителем министра по делам ЕС, в порядке плановой ротации сменил в Украине французского дипломата Хьюга Мингарелли, возглавлявшего представительство ЕС с 2016 года.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

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