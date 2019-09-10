Суд ЕС отменил решение о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности".

Суд Европейского Союза отменил решение, которое позволяет российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает Nord Stream с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности", - решили судьи из Люксембурга.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

Польша заявила, что решение Еврокомиссии приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", - говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически Еврокомиссия может подать апелляцию, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.

Напомним, 28 октября 2016 года Еврокомиссия одобрила увеличение использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Изначально "Газпром" мог использовать только 50% мощностей OPAL, теперь, согласно решению комиссии, предприятие сможет участвовать в аукционах на прокачку по этой трубе еще 7,7-10,2 млрд куб. м, то есть получить доступ еще к 21,4–28,3% мощностей.

Благодаря OPAL доступ к российскому газу получают страны Центральной Европы, причем происходит это в обход территории Украины. Украина пригрозила ЕС иском из-за решения по газопроводу OPAL.