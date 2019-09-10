У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение
У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
В Крыму из-за шторма погибли шесть человек
В Крыму из-за шторма погибли шесть человек
​Гонтарева: если продолжат гнобить, буду просить убежище в Великобритании
​Гонтарева: если продолжат гнобить, буду просить убежище в Великобритании
Лицемерие
Лицемерие
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Рада будет заседать две недели подряд
Рада будет заседать две недели подряд
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
ГлавнаяМир

Нетаньяху обвинил Иран в тайных разработках ядерного оружия

В Иране уничтожил секретный объект по разработке ядерного оружия после обнаружения его Израилем.

Нетаньяху обвинил Иран в тайных разработках ядерного оружия
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Израиль обнаружил в Иране дополнительные тайные места по разработке ядерного оружия. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил на пресс-конференции в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Немецкая волна.

При этом Нетаньяху предъявил данные, полученные при помощи спутника.

Как следует из заявления, речь идет о разработках, проводившихся близ центральноиранского города Абаде. При этом, продолжил израильский премьер-министр, Иран уничтожил производственный объект в промежуток с конца июня по конец июля, потому что Тегерану стало ясно, что Израиль знает об нем.

Кроме того, по заявлению Нетаньяху, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы урана на "секретном ядерном складе", на который Израиль указал в прошлом году. По словам премьер-министра Израиля, это является "явным нарушением" Договора о нераспространении ядерного оружия.

Около года назад в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН Нетаньяху обвинил Иран в сохранении "секретного ядерного хранилища" в Тегеране. Нетаньяху потребовал от международного сообщества присоединиться к санкциям, ранее введенным США против Ирана.

В мае 2018 года Нетаньяху обвинил Иран в тайном проведении крупномасштабных исследований по созданию ядерной бомбы для возможного использования в будущем. Были предъявлены десятки тысяч документов, предположительно из "секретного ядерного архива" в Тегеране, доступ к которым получили израильские спецслужбы. Эти документы также должны содержать информацию об исследовательском центре вблизи Абаде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также