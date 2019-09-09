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Королева Великобритании утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем

Джонсон теперь попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Королева Великобритании утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем
Фото: EPA/UPG

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского Союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Sky News.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Напомним, ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить "Брексит"

Премьер Британии неоднократно заявлял, что готов совершить "Брексит" и без сделки, чтобы преодолеть сопротивление парламента он рекомендовал королеве приостановить работу парламента, Высокий суд Лондона признал это решение законным.

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