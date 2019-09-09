​Гонтарева: если продолжат гнобить, буду просить убежище в Великобритании

Бывшая глава НБУ заявила, что Коломойский угрожает ей три последних года.

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева не исключает, что будет просить политическое убежище в Великобритании, где она работает в Лондонской школе экономики (LSE). Об этом она сказала в интервью LIGA.net.

"Если наша страна будет гнобить своего же реформатора, преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища", - сказала Гонтарева.

Сейчас она проходит лечение в лондонской больнице после ДТП.

Последние три года, утверждает экс-глава НБУ, ей поступают угрозы от олигарха Игоря Коломойского, который потерял Приватбанк во время работы Гонтаревой в Нацбанке. А в последнее время к этому добавились два уголовных дела, одно из которых расследует Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации Януковича.

"Он помогает Коломойскому. И они не скрывают этого. В публичных интервью Коломойский рассказывал, что постоянно общается с Портновым, "у них 20 лет, как хорошие отношения", Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами", - отметила Гонтарева.

"[Портнов] берет постановление НБУ и дальше пишет заявку, выдумывает как хочет и может... За мою каденцию было принято 2000 постановлений. У Портнова есть возможность подать 2000 исков, и на все изменения - еще 10 000 исков", - добавила она.

По мнению Гонтаревой, "весь этот сыр-бор ради того, чтобы создать информационный беспредел".

Кроме того, она сообщила о "кибератаке" со стороны журналиста Александра Дубинского (сейчас - депутат Верховной Раде), который несколько месяца назад организовал массовую подачу жалоб в LSE.

"По-моему, Дубинский добьется того, чтобы стать персоной нон-грата во всем мире. Он думает, что кибератака на Лондонскую школу экономики - это шутка? Он писал пасквили в полицию Англии, подписываясь депутатом Верховной Рады на бланке Dubinsky.pro. Я как раз перешлю их в полицию, прекрасный для них документ", - сказала Гонтарева.