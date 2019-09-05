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​Гонтарева записала видео из больничной палаты

Экс-главе НБУ в ближайшие месяцы придется передвигаться на костылях.

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева после автомобильной аварии, в которую она попала несколько дней назад, будет вынуждена передвигаться на костылях и коляске в ближайшие 4-5 месяцев.

Об этом говорится в видео, которое она записала для "НВ Бизнес".

"Покажу вам свое инвалидное кресло и свои костыли, на которых мне придется передвигаться, к сожалению, следующие четыре, а то и пять месяцев", - рассказала Гонтарева.

Она сообщила, что ее лечат в одной из лучших ортопедических клиник Англии и показала свою ногу в лангете.

Она также попросила украинскую полицию заняться делом и расследовать поджог автомобиля ее семьи в Киеве.

"Сегодня ночью взорвали, облив бензином, машину моего сына. Это машина семьи, они на ней ездили, она стояла во дворе их дома. Эта машина принадлежала моей невестке, у которой такое же имя, как у меня - Валерия Гонтарева", - сказала экс-глава НБУ.

Между тем сам регулятор обратился к правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтарева и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на предыдущего главу НБУ. Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, ранее Гонтарева заявляла, что опасается за свою безопасность в связи с угрозами от Игоря Коломойского. Она возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, который раньше принадлежал олигарху.

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