Стало известно, почему Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом в июле законопроект №6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице прохождения законопроекта на сайте парламента в среду. "04.09.2019 - возвращено с предложениями президента", - сказано сообщении.

Зеленский отмечает, что данный законопроект не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

"Введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", - сказано в предложениях главы государства.

Зеленский отметил, что создание реестра педофилов нарушит закон о защите персональных данных.

"Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, что усложнит его социальную адаптацию", - указывает глава государства.

Напомним, Рада приняла законопроект №6449 на заседании 11 июля, 22 июля он был направлен на подпись главе государства.

Законопроект предусматривает за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, как это предусмотрено сейчас, также принудительную химическую кастрацию. Принятым законом Рада также дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации, согласно которой наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности. Законопроектом предусмотрено, что химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.