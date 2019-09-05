Евродепутаты просят Зеленского не передавать России ​причастного к катастрофе MH-17 боевика Цемаха

Ранее с просьбой не выдавать Цемаха к Украине обратилась прокуратура Нидерландов.

Депутаты Европейского парламента призвали президента Украины Владимира Зеленского не допустить передачу России боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к трагедии МН17.

Под письмом, которое размещено на сайте депутата Кати Пири (Kati Piri, Нидерланды, группа Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов), подписались 40 политиков.

В письме указано, что депутаты "понимают контекст, в котором происходят такие переговоры, Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании, связанном с падением рейса MH17". Также, по их мнению, важно, чтобы Цемах дал показания Объединенной следственной группе, что имеет "огромное значение для эффективного судебного преследования участвующих стран".

Также парламентарии напомнили о резолюции Совбеза ООН, согласно которой все лица, прямо или косвенно связанные с делом МН17, должны предстать перед судом.

Копия письма направлена руководителю дипломатии Евросоюза Федерике Могерини.

Ранее с просьбой не выдавать Цемаха к Украине обратилась прокуратура Нидерландов.

Напомним, "Боинг" рейса МН17 упал в Донецкой области 17 июля 2014 года, на борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование установило, что самолет упал вследствие попадания ракеты, выпущенной из установки "БУК". Позже международная следственная группа установила принадлежность "Бука" российской военной части и восстановила его маршрут из России в Донецкую область, на подконтрольную боевикам территорию, и обратно.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они будут объявлены в международный розыск. по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Вестербеке ранее сообщил, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлил, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines.

3 сентября суд продлил арест Цемаха. Комментировать возможное его участие в обмене пленными с Россией его адвокат отказался.