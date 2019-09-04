Победителем конкурса на должность "языкового омбудсмена" стал экс-нардеп Тарас Креминь

Победителем конкурса на должность Уполномоченного по защите государственного языка стал бывший народный депутат Тарас Креминь. Его кандидатура уже отправлена на утверждение Кабинету министров.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинету Министров Украины кандидатуру Креминя Тараса Дмитриевича", - написала омбудсмен на своей странице в фейсбуке.

По словам Денисовой, из 14 кандидатов к конкурсу были допущены 11. Все они предоставили комиссии документы о высшем образовании, владение государственным и английским языками, а также имели опыт правозащитной деятельности и защиты государственного языка.

Тарас Кремень - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечения реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном передвысшим образовании", "О среднем образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена должен будет назначить Кабинет министров Украины.

Его выберут из трех кандидатов, которых предоставят уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры.

Требования к кандидатам на должность уполномоченного по защите государственного языка также прописаны в законе: возраст не моложе 35 лет на день подачи, высшее образование, владение государственным и английским языками, опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите госязыка, высокие деловые и моральные качества, соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Напомним, новый языковой закон был принят еще в апреле, но вступил в силу только в середине июля.