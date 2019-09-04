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ЕС продлит на полгода индивидуальные санкции против РФ

Официального решения совета ЕС еще не было.

ЕС продлит на полгода индивидуальные санкции против РФ
Фото: 24tv.ua

Сегодня, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал решение о том, чтобы продлить индивидуальные санкции против физических и юридических лиц РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу", - сказал собеседник агентства.

Ограничительные меры ЕС предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС, а также другие государства, присоединившиеся к этим санкциям. Первые такие санкции были введены в марте 2014 года. Каждые полгода ЕС их продлевает.

Последнее продление вступило в силу 15 марта 2019 года.

Напомним, в июне этого года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики до 31 января 2020 года.

Санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

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