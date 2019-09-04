Труба заявил о дополнительном наборе 268 детективов ГБР

На вакантные должности могут взять даже выпусников вузов без опыта работы.

Кабинет министров утвердил необходимые документы для расширения полномочий Государственного бюро расследований, в связи с чем в Бюро объявили конкурс на должности 268 оперативных работников. Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.

"Мы ждали этого полторва года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство и расширит полномочия ГБР. Думаю, только гбровцы поймут насколько важен этот день: мы объявляем конкурс на 268 должностей оперативных работников", - написал Труба.

Говоря о конкурсе на новые должности, Труба отметил, что ГБР готово принять на работу выпускников правовых факультетов

"Я призываю всех - молодых и опытных, инициативных и профессиональных, настойчивых и добродетельных - попробовать свои силы. Следите за нашим сайтом, там уже в ближайшее время будут все детали", - написал директор ГБР.

Согласно утвержденным документам, ГБР сможет осуществлять оперативное сопровождение, проводить оперативно-розыскную работу, выявлять преступления и предотвращать их.

"Нам бы еще дать право на прослушивание, но это следующая страница в истории, и думаю, она будет" - добавил Труба.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд признал директора ГБР Романа Трубу не подпадающим под действие закона "Об очищении власти" (люстрации).