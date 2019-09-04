"ЕС" предложит госфинансирование "Пласта" в проекте бюджета-2020

"Украинский "Пласт" может обойтись без финансирования государства, но наше государство не может обойтись без помощи от "Пласта".

Партия "Европейская солидарность" снова предложит государственное финансирование "Пласта" в проекте бюджета на 2020 год. Об этом говорится в заявлении партии.

"Президент Владимир Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава Украинского государства, который открыл бы государственную поддержку организации, которая более столетия помогает Украине. Отрицая закон о финансировании "Пласта", он сделал свой выбор", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что пластовое движение в Украине существует уже около 100 лет, пережило "не один оккупационный режим", войны и коммунистов.

"Хоть украинский "Пласт" может обойтись без финансирования государства, но наше государство не может обойтись без помощи от "Пласта", - резюмировали в "ЕС".

Напомним, в мае Верховная Рада признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования и ввела государственное финансирование его. В июне закон был передан на подпись президенту, вступив должность президента Зеленский его ветировал.

Пласт" - это национальная скаутская молодежная организация. В Украине пластуны также распространяют Вифлеемский огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также украинским военным на передовую.

Последние три года Кабинет министров выделял деньги из бюджета на финансирование "Пласта". Принятие законопроекта должно было законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов.