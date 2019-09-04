Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко

Уголовной ответственности за некачественные закупки для армии не будет.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон об уголовной ответственности за некачественные закупки для армии (законопроект 0975).

Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект предусматривал введение уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 10 лет за нарушение законодательства в сфере изготовления, производства, реализации, приобретения продукции и материально-технического обеспечения для Вооруженных сил Украины.

Соответствующие изменения Рада хотела внести в Уголовный кодекс, который должны были дополнить статьей 114-2.

Верховная Рада приняла этот закон еще в июле 2015 года. Президент Петр Порошенко ветировал его, внес свои поправки, которые Рада приняла в феврале 2016 года.

С тех пор закон завис в парламенте, пока в июне 2019 года его не подписал спикер Андрей Парубий.