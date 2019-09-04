Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов

4 сентября закон был возвращен в Раду с предложениями президента.

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект №6449). Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.

Кроме того, Рада намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607). Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

19 июля спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект №6449.