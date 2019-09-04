Сенаторы США призвали Трампа разблокировать финансирование Украины в области безопасности

Группа американских сенаторов республиканцев и демократов направила президенту США Дональду Трампу письмо, в котором призвали его администрацию выделить 250 миллионов долларов помощи Украине в военной безопасности. Об этом указано на сайте американского политика-республиканца Роба Портмана.

Финансовый пакет с названием «Инициатива содействия безопасности в Украине» был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Украине.

В своем письме сенаторы - три демократа и два республиканца - призвали администрацию предоставить финансирование, которое является «ключевым для обеспечения жизнеспособности украинских Вооруженных сил».

Напомним, 29 августа сообщалось, что Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Отмечалось, что в 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.