Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
ГлавнаяМир

Водолазы обнаружили тела 25 погибших после пожара на корабле в Калифорнии

Спаслись только пятеро членов экипажа, которые были на палубе в момент начала пожара.

Водолазы обнаружили тела 25 погибших после пожара на корабле в Калифорнии
Фото: EPA/UPG

Береговая охрана Калифорнии подтвердила гибель 25 человек в результате пожара на судне у побережья острова Санта-Крус. Еще 9 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Reuters.

Пожар на борту судна для дайвинга Conception начался 2 сентября, когда оно стояло на якоре у берегов острова Санта-Круз. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, находившихся на палубе, спаслись, прыгнув в воду, сообщили власти.

Поскольку судно находилось у берега, пожарным удалось быстро прибыть на место, однако тушение огня осложнялось большим запасом горючего в баках корабля.

В результате пожара корабль затонул, он лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун. Спасатели продолжают поиски пассажиров. Однако власти считают, что шансов найти живых практически не осталось.

Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз 31 августа на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Круз.

Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстайн призвала провести расследование трагедии, чтобы выяснить, почему члены экипажа, находившихся на палубе, не подняли тревогу и не помогли пассажирам спастись.

На данный момент причины пожара не установлены.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также