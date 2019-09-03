Водолазы обнаружили тела 25 погибших после пожара на корабле в Калифорнии

Спаслись только пятеро членов экипажа, которые были на палубе в момент начала пожара.

Береговая охрана Калифорнии подтвердила гибель 25 человек в результате пожара на судне у побережья острова Санта-Крус. Еще 9 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Reuters.

Пожар на борту судна для дайвинга Conception начался 2 сентября, когда оно стояло на якоре у берегов острова Санта-Круз. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, находившихся на палубе, спаслись, прыгнув в воду, сообщили власти.

Поскольку судно находилось у берега, пожарным удалось быстро прибыть на место, однако тушение огня осложнялось большим запасом горючего в баках корабля.

В результате пожара корабль затонул, он лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун. Спасатели продолжают поиски пассажиров. Однако власти считают, что шансов найти живых практически не осталось.

Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз 31 августа на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Круз.

Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстайн призвала провести расследование трагедии, чтобы выяснить, почему члены экипажа, находившихся на палубе, не подняли тревогу и не помогли пассажирам спастись.

На данный момент причины пожара не установлены.