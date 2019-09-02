Ураган "Дориан" понизили до четвертой категории, но он все еще очень опасен

Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил категорию урагана "Дориан" до четвертой. Ураган продолжает нести угрозу жизням людей на Багамских островах, сообщает телеканал NBC.
В настоящее время ураган движется к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.
Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника по киевскому времени). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.
В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена массовая эвакуация жителей из прибрежных населенных пунктов.
Информация о разрушениях уточняется. Американские СМИ сообщили о гибели одного ребенка, еще один подросток считается пропавшим без вести.
Напомним, ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов накануне. По сообщению волонтерского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесен катастрофический ущерб. Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.