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Прокуратура Чехии остановила расследование против премьера Бабиша

Органы юстиции изменили правовую оценку ситуации.

Прокуратура Чехии остановила расследование против премьера Бабиша
Андрей Бабиш
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Чехии остановила расследование возможного мошенничества относительно премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Расследование остановлено, так как органы юстиции изменили правовую оценку ситуации. Теперь материалы дела направлены руководству прокуратуры, которая должна установить обоснованность действий сотрудников с точки зрения закона.

Накануне Бабиш исключил возможность своей отставки в случае предъявления обвинений и допустил остановку расследования.

Напомним, в начале июня в столице Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. По информации организаторов, протестовать тогда вышли около 120 тыс. человек.

В ноябре прошлого года нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству.

Бабиша обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам мультимиллиардер отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

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