При пожаре на корабле у побережья Калифорнии погибли более 30 человек

Судно загорелось вблизи острова Санта-Крус сегодня рано утром.

У побережья американского штата Калифорнии, вблизи острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами. Точной информации о погибших нет, пропавшими без вести считаются 34 человека, сообщает местная редакция Fox News.

По данным издания, пожарные получили информацию около 3.30 часов утра по местному времени (около 14.30 по киевскому времени). Огонь полностью охватил судно. Береговая охрана сообщила, что несколько членов экипажа были спасены, один человек получил легкие ранения.

Фото: foxnews.com

Огонь тушат сотрудники береговой охраны, задействованы два вертолета и три спасательных катера. Продолжается эвакуация пассажиров.

Причина возгорания на данный момент не известна. Сообщается, что горящее судно начало набирать воду и тонет.