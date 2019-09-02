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В Великобритании стартовала образовательная кампания о последствиях "Брексита"

Изменения коснутся всех категорий граждан и организаций.

В Великобритании стартовала образовательная кампания о последствиях "Брексита"
Сторонники брексита митингуют под зданием парламента в Лондоне, Великобритания, 15 января 2019.
Фото: EPA/UPG

В Великобритании стартовала самая масштабшая информационная кампания для граждан и бизнеса о выходе страны из Евросоюза. Об этом сегодня сообщило правительство Соединенного Королевства.

"Мы начинаем нашу новую публичную информационную кампанию "Готовься к Брексит"Brexit ", которая будет проходить на телевидении, в социальных сетях, билбордах и на других платформах", - заявили на Даунинг стрит.

По данным проведенных правительством исследований, только половина населения понимает, что Великобритания скорее всего выйдет из ЕС 31 октября; 42% представителей малого и среднего бизнеса не уверены, что они готовы к Брекситу, и только 31% британцев интересовались информацией, как подготовиться к выходу.

Выход из Евросоюза скажется как на бизнесе, так и на гражданах, туристах или трудовых мигрантах, поэтому для каждой категории жителей правительство подготовило "чек-листы", что необходимо проверить и сделать до 31 октября.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решительно настроен осуществить Брексит до 31 октября, несмотря на отсутствие соглашения об условиях выхода из ЕС. Накануне Евросоюз отказался пойти на уступки, предложенные Джонсоном, касательно границы с Северной Ирландией.

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