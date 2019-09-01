В Гонконге из-за акций протеста частично приостановили движение поездов

Более 30 человек получили травмы в результате столкновений между демонстрантами и полицией.

Фото: EPA/UPG

В Гонконге из-за акций протеста приостановили движение поездов по направлению к международному аэропорту Чхеклапкоку и крупному выставочному центру AsiaWorld-Expo. Об этом пишет DW со ссылкой на местные СМИ.

"Движение поездов приостановлено по рекомендации местных властей и операторов воздушной гавани, после того как протестующие заполнили здание аэровокзала", - говорится в сообщении.

Протестующие изрисовали стены граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Как уточняет агентство AFP, речь шла примерно о 100 демонстрантах. Агентство dpa приводит информацию "о тысячах" участников акции.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета вместо стандартных 90 минут.

Также протесты в субботу продолжались на улицах Гонконга.

В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителям на несанкционированных акциях пострадал 31 человек, передает китайская радиостанция RTHK.

Полиция применяла слезоточивый газ и водометы. Всех пострадавших госпитализировали. Состояние пяти из них медики расценивают как тяжелое.

Кроме того, правоохранители задержали 40 участников антиправительственного протеста на станции метро Prince Edward. Сотрудники полиции применили против манифестантов резиновые дубинки и перцовый газ.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, в субботу, 31 августа, десятки тысяч митингующих прошли несанкционированным маршем по центру Гонконга, позднее они предупредили, что намерены отрезать аэропорт, заблокировав его сообщение.

На прошлой недели полиция Гонконга во время разгона демонстрантов впервые применила огнестрельное оружие.

Протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Это крупнейшая за десятилетие волна протестов в Гонконге.