В них принимают участие около 20 мировых лидеров.

В центре Варшавы на площади Пилсудского проходят памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает Укринформ.

В мероприятиях принимают участие 250 иностранных гостей, среди которых около 20 глав государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Во время официальной части состоится военный церемониал, торжественная смена караула у Могилы Неизвестного солдата. Выступят президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс.

Всего в мемориальных мероприятиях принимают участие 40 официальных делегаций. Канцелярия президента Польши пригласила союзников Польши по ЕС и НАТО, руководителей международных организаций, а также лидеров стран Восточного партнерства.

В то же время, на мероприятия не приглашен президент РФ Владимир Путин. Поэтому президенты Беларуси и Армении Александр Лукашенко и Никол Пашинян отказались приезжать в Варшаву.

Ранее сообщалось, что памятное мероприятие с участием мировых лидеров прошло в польском городе Велюнь, которое первым подверглось бомбардировке 1 сентября 1939. Во время выступления президент Германии извинился перед Польшей за преступления во Второй мировой войне.