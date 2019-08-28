Лукашенко отказался лететь в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны из-за Путина

Президента Беларуси Александра Лукашенко не будет на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве, представлять страну будет посол.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Анатоль Глаз, передает "БелТа".

"Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств - членов Европейского союза, НАТО и "Восточного партнерства". Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства. Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах", - сказал спикер МИДа.

"Мы никогда не прекратим делать акцент на этом, и об этом говорится прямо в наших учебниках по истории, - что именно Советский Союз и все его народы оказали решающее и неоценимый вклад в победу над нацизмом и освобождения Европы", - добавил Глаз.

В то же время, польское издание "Rzeczpospolita", отмечает, что Лукашенко отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польские власти не пригласили президента РФ Владимира Путина.

"По этому же поводу, как утверждает хорошо информированный источник в Минске, белорусские власти не решилась делегировать на торжественные празднования высокопоставленного политика", - пишет издание.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкий линкор открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте под Гданьском.

В марте сообщалось, что канцелярия президента Польши Анджея Дуды не пригласила Путина на торжества, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря польского президента, "приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом", потому от присутствия Путина решили отказаться.

В начале июня президента РФ не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны - 6 июня 1944 года.

В ноябре прошлого года Путин принял участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, и даже пообщался на торжественном обеде в Елисейском дворце с президентом США Дональдом Трампом.