Американские сенаторы выступили против возвращения России в "Большую семерку"

Четыре сенатора-демократа - Боб Менендез, Чак Шумер, Джек Рид и Марк Уорнер - направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выражают свое несогласие с возможным возвращением Владимира Путина и России в "Большую семерку".

Об этом сообщает Голос Америки.

Сенаторы настаивают, что решение исключить Россию из "Большой восьмерки" после вторжения и незаконной аннексии Крыма, было правильным. По их мнению, Россия сейчас не может стать членом "Большой семерки" как по политическим, так и по экономическим причинам.

Сенаторы указывают на то, что Россия продолжает демонстрировать неуважение к международным нормам и верховенству права, такое как вмешательство в американские выборы, химическая атака в Солсбери, продолжающаяся оккупация грузинской территории, поддержка режимов Мадуро и Ассада, а также - преследование меньшинств и политических оппонентов внутри России.

"Возвращение членства путинской России в "Большую семерку" идет вопреки нашим ценностям и является отказом Соединенных Штатов от своих обязанностей как ведущей демократии мира", - считают сенаторы.

По данным СМИ, Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России. Во время ужина лидеров "Большой семерки" во Франции настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, прошел в Биаррице 24-26 августа. Накануне саммита Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.