Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп будет готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, "если обстоятельства для этого будут правильными".

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в понедельник, 26 августа, на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции, посвященной итогам саммита G7 в Биаррице, передает DW.

Со своей стороны, французский лидер подчеркнул, что переговоры на саммите G7 "создали условия для встречи, а вместе с этим и соглашения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани". Он добавил, что надеется, что данную встречу удастся организовать уже в ближайшие недели.

При этом Макрон сообщил, что уже переговорил по телефону с Роухани, и тот сказал ему, что готов встретиться "с любыми политическими лидерами, если это будет в интересах его страны".

Конфликт между США и Ираном стал одной из ключевых тем на саммите "Большой семерки", проходившем во французском городе Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. В воскресенье, 25 августа, Биарриц посетил также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Этот визит стал для многих неожиданностью, однако, по данным информагентства AFP, США были проинформированы о нем заранее и не возражали против него.

По информации иранского МИД, Зариф прилетел в город проведения саммита G7 по приглашению своего французского коллеги Ле Дриана, с которым собирался провести переговоры. Впоследствии канцлер Германии Ангела Меркель назвала приезд Зарифа в Биарриц "параллельным событием, произошедшим в том же месте, но не являющимся встречей в рамках саммита G7".

Позже Зариф заявил, что после встречи с Ле Дрианом он успел пересечься и с Макроном.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что лидеры "семерки" уполномочили его вести диалог с Ираном во избежание выхода страны из ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в его обсуждении, отметив, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".