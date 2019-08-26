Фото: elperiodico.com

Самолет CASA C-101 испанских ВВС упал сегодня в Средиземное море во время учебного полета.

Об этом говорится на сайте Минобороны Испании.

Авиакатастрофа произошла утром 26 августа возле города Ла-Манга в провинции Мурсия. Истребитель рухнул в лагуну Мар-Менор, падение сняли очевидцы.

На борту самолета находился только один пилот, он успел катапультироваться перед крушением, но все равно погиб. Его тело нашли на пляже. Обломки самолета также выбросило на берег.

Последний инцидент с участием истребителя C-101 произошел 26 апреля 2012 года, когда два военных летчика погибли в результате крушения возле Мадрида.