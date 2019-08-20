Испания направила за мигрантами с Open Arms военный корабль

Судно спасательной организации подобрало мигрантов около трех недель назад, но не смогло высадить их в Италии.

Испанское правительство отправляет военный корабль к итальянскому острову Лампедуза, чтобы забрать беженцев с судна Open Arms неправительственной спасательной организации Proactiva Open Arms.

Об этом сообщили в Мадриде во вторник, 20 августа, передает DW.

Корабль ВМС Испании Audaz сможет достичь Лампедузы через три дня. Предполагается, что он переправит беженцев на Майорку. 107 мигрантов находятся на Open Arms уже 19 дней.

Власти Италии категорически запретили судну входить в порт Лампедузы. Обстановка на судне накалилась настолько, что мигранты стали прыгать в воду в попытке добраться до берега. Десять человек были спасены катерами итальянской береговой охраны.

Испанские власти предлагали судну направиться в один из портов страны, но капитан Open Arms из-за ситуации на борту отклонил это предложение. Представитель Proactiva Open Arms потребовал предоставить другое судно, на котором мигрантов доставили бы в Испанию.

Ранее итальянские власти разрешили сойти на берег с Open Arms 27 несовершеннолетним мигрантам, находившимся без сопровождения взрослых.

Спасатели Open Arms около трех недель назад подобрали в Средиземном море мигрантов, которые на резиновых лодках пытались добраться из Ливии в Европу.