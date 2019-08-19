В США испытали первую крылатую ракету средней дальности после выхода из ДРСМД

США провели испытания крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км впервые после прекращения ракетного договора между Россией и США.

Испытания состоялись 18 августа на острове Сант-Николас в штате Калифорния, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

"Испытуэмая ракета четко поразила цель, пролетев более 500 километров", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Пентагон будет использовать собранную информацию в процессе создания ракет средней дальности.

Испытания состоялись менее чем через три недели после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - соглашения, которое запрещало подобные испытания.

Напомним, договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности официально завершился 2 августа. Соединенные Штаты возлагают ответственность за прекращение действия договора на Росси. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

После прекращения действия ДРСМД США начали разработку новых ракетных систем.