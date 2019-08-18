Глава британского Генштаба предостерег мир от российских киберманипуляций

Ник Картер полагает, что РФ пытается расширить зону своего влияния в Африке.

Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер считает, что угроза со стороны России материализовалась быстрее и ярче, чем британские власти предполагали в 2015 году, когда был опубликован последний подробный отчет по вопросам обороны.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на британские СМИ.

Картер считает, что Россия "очень хороша в использовании возможностей, которые очень легко отрицать" и в "манипулировании информационной средой и в изложении своей версии правды".

"Я думаю, что они также умны чтобы заставить другие страны почувствовать, что Россия, возможно, более выгодный союзник или более верная ставка в плане их поддержки, чем Запад", - отметил Картер.

Глава Генштаба считает, что западные страны должны разработать более совершенные методы защиты, в частности, Западу необходимо вкладывать больше средств в контрразведку.

По мнению Картера, Великобритания должна усилить свое присутствие в Африке, чтобы не позволить России взять некоторые регионы под свой контроль. "Россия пытается расширить зону своего влияния и на некоторые части Африки", - подчеркнул он. Картер надеется, что британские миссии, нацеленные на оказание военной помощи, помогут развивающимся странам стать "более ориентированными на Запад, чем, возможно, на группу Вагнера".

Напомним, ранее корпорация Microsoft предупредила об атаках российских хакеров через принтеры.