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Один из самых известных альпинистов Румынии погиб в Карпатах

Тело погибшего нашли спасатели в районе горы Негою.

Один из самых известных альпинистов Румынии погиб в Карпатах
Фото: antena3.ro

В Южных Карпатах погиб один из самых известных альпинистов Румынии Жолт Торок. По информации местных СМИ, он сорвался со скалы горы Негою (2535 м).

Тело погибшего альпиниста нашли спасатели в субботу.

Причиной трагедии называют обвал скального участка на маршруте подъема.

45-летний Жолт Торок был одним из самых известных и опытных румынских альпинистов, поднявшийся за свою карьеру на многие высочайшие вершины по всему миру.

Как отмечает Antena3, в 2016 году он совершил восхождение на пять вершин в Гималаях, в том числе впервые поднявшись на один из пиков высотой 6421 метра в районе Макалу, куда до него никто не понимался..В 2013 году Торок поднимался на восьмитысячник Нангапарбат.

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