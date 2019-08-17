Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Куприя облили фекалиями в Гостомеле, нападавшего задержали (обновлено)
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
Организатор "русской весны" уйдет из Кремля
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
​Нацбанк опроверг внесение изменений в правила использования счетов ФОП (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
ГлавнаяМир

Главу Еврокомиссии накануне саммита G7 срочно прооперируют

64-летнему Жан-Клоду Юнкеру удалят желчный пузырь.

Главу Еврокомиссии накануне саммита G7 срочно прооперируют
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита по случаю 60-летия подписания Римского договора в Риме, Италия, 2
Фото: EPA/UPG

Глава Еврокомиссии 64-летний Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск, поскольку нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Юнкер проводил отпуск в Австрии.

"Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию", - говорится в сообщении.

Когда состоится операция и как состояние главы ЕК оценивают врачи, не уточняется.

На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.

Как отмечает Bloomberg, у Юнкера и раньше были проблемы со здоровьем. В прошлом году во время саммита НАТО у него случился приступ болезненного радикулита, сопровождавшийся судорогами.

Как сообщалось, Юнкер пробудет на посту главы Еврокоммисии до октября, когда его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной на этом посту.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также