Главу Еврокомиссии накануне саммита G7 срочно прооперируют

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита по случаю 60-летия подписания Римского договора в Риме, Италия, 2

Глава Еврокомиссии 64-летний Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск, поскольку нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Юнкер проводил отпуск в Австрии.

"Его отвезли обратно в Люксембург, где ему срочно проведут холецистэктомию", - говорится в сообщении.

Когда состоится операция и как состояние главы ЕК оценивают врачи, не уточняется.

На следующей неделе Юнкер должен участвовать в саммите стран G7, который пройдет во французском Биаррице.

Как отмечает Bloomberg, у Юнкера и раньше были проблемы со здоровьем. В прошлом году во время саммита НАТО у него случился приступ болезненного радикулита, сопровождавшийся судорогами.

Как сообщалось, Юнкер пробудет на посту главы Еврокоммисии до октября, когда его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной на этом посту.