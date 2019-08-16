Организатор "русской весны" уйдет из Кремля

Советник президента России Сергей Глазьев уходит из Кремля.

По данным ТАСС, он переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию на должность министра по интеграции и макроэкономике. Его кандидатуру одобрили главы правительств Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) на саммите в Кыргызстане 9 августа.

Формальное утверждение состоится 1 октября в Ереване.

Глазьев в 2014 году занимался организацией т.н. "русской весны" в Украине. В августе 2016 года Украина объявила его в розыск, а в октябре Печерский райсуд Киева разрешил судить Глазьева заочно.

В отношении него действуют санкции Украины, США, ЕС, Канады и других стран.

В мае 2019 года Глазьев написал статью, в которой признал полный разгром "русского мира" в Украине.