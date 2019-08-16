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Супруга экс-президента Кыргызии Атамбаева стала фигурантом уголовного дела

Официальных заявлений от правоохранительных органов страны на данный момент нет.

Супруга экс-президента Кыргызии Атамбаева стала фигурантом уголовного дела
Раиса Атамбаева

Супруга бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - заявила Атамбаева журналистам в пятницу.

Дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Манасом Арабаевым.

По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов в Бишкеке. 2 июня Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал Арабаева по подозрению в коррупции.

Напомним, экс-президент Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа.

Атамбаева пытались задержать еще 7 августа, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля, в столкновениях у резиденции экс-президента пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Столкновения продолжились 8 августа, после чего Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов.

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