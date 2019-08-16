Супруга экс-президента Кыргызии Атамбаева стала фигурантом уголовного дела

Официальных заявлений от правоохранительных органов страны на данный момент нет.

Супруга бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - заявила Атамбаева журналистам в пятницу.

Дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Манасом Арабаевым.

По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов в Бишкеке. 2 июня Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал Арабаева по подозрению в коррупции.

Напомним, экс-президент Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа.

Атамбаева пытались задержать еще 7 августа, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля, в столкновениях у резиденции экс-президента пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Столкновения продолжились 8 августа, после чего Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов.