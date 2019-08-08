Бывший президент Кыргызстана сдался властям

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался властям.

Как сообщает местное издание 24.kg, это произошло после второго штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

Силовики вывезли его вместе с представителями Социал-демократической партии Кыргызстана Кундузом Жолдубаевым и Фаридом Ниязовым.

Решение о сдаче было принято по итогам долгих переговоров. Сторонники Атамбаева пытались не пропустить машину, были слышны выстрелы и взрывы.

В Бишкекском центре травматологии и ортопедии тем временем сообщили о поступлении пятерых новых раненых. Четверо из них - силовики с огнестрельными ранениями, один - гражданский, пострадавший от шумовой гранаты. Ранее ранения получили около 50 человек, а погиб один человек (спецназовец, участвовавший в ночном штурме).

Напомним, что Атамбаева лишили неприкосновенности из-за обвинений в коррупции. Его неоднократно вызывали на допрос как свидетеля по одному из коррупционных дел, но он категорически отказывался приходить.

Вечером 7 августа за Атамбаевым пришел спецназ. Его соратникам удалось отбить первую атаку. Днем 8 августа Атамбаев с соратниками собирались прибыть на митинг в Бишкек, но перед самым их выездом был начат второй штурм.

На экстренном заседании в парламенте президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что если раньше Атамбаев был свидетелем, но теперь стал обвиняемым в особо тяжких преступлениях (убийстве спецназовца, применении насилия к представителям власти, организации массовых беспорядков).