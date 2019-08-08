В Грузии сегодня чтят память 408 жертв российско-грузинской войны

В Грузии над всеми государственными учреждениями сегодня, 8 августа, приспущены государственные флаги в память о жертвах российско-грузинской войны 2008 года. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В память о погибших во время боевых действий в августе 2008 года флаги приспущены над парламентом, президентским дворцом, перед администрацией правительства и другими зданиями государственных структур как в Тбилиси, так и в других городах и регионах страны.

К 11-й годовщине августовской войны по всей стране проходят акции памяти, организованные правительством и общественными организациями.

Во время военных действий с грузинской стороны погибли 408 человек: 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.

В результате военного конфликта беженцами стали 26 тыс. жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, превысило 263 тысячи человек.

Напомним, в августе 2008 года Россия признала независимость Цхинвали и Сухуми. Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия объявило оккупированными территориями.