Бывшего министра обороны Грузии арестовали по делу о беспорядках на митинге в июне

Обвинение утверждает, что Окруашвили призывал митингующих к насилию и нападению на здание парламента.

Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили, передает грузинский «Первый канал».

Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20–21 июня. Как рассказал адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, речь идет о ч. 1 и 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).

По словам защитника, формулировка обвинения состоит в том, что Окруашвили был среди тех, кто на митинге 20 июня призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.

О задержании экс-министра Окруашвили и еще четырех человек, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента, стало известно 25 июля.

Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004–2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

Напомним, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

МВД Грузии расследует беспорядки 20-21 июня как мятеж с целью изменения конституционного строя.