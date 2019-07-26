Эрдоган пригрозил пересмотреть сделку по покупке американских Boeing в ответ на санкции

Турция подписала контракт на приобретение 100 новейших лайнеров на общую сумму в 10 млрд долларов.

В случае введения американских санкций Турция может пересмотреть условия сделки о приобретении новейших лайнеров Boeing.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.

При этом, по его словам, Анкара не связывает данный вопрос с поставками американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Даже если мы не получаем F-35, то покупаем 100 новейших самолетов Boeing, соглашение подписано . Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, хотим мы того или нет, нам придется подумать об этом еще раз", - сказал Эрдоган в пятницу, 26 июля, на встрече правящей Партии справедливости и развития.

Как напоминает агентство AFP, речь идет о контракте на приобретение 100 новейших лайнеров американского авиаконцерна на общую сумму в 10 млрд долларов для компании Turkish Airlines. Первый Boeing 787-9 Dreamliner прибыл в Турцию в конце июня.

Эрдоган также пригрозил Вашингтону, что, если Турция не получит F-35, то найдет новейшие истребители в другом месте. Ранее российская корпорация "Ростех" уже заявила, что может предоставить Анкаре многофункциональные истребители Су-35.

Выступление Эрдогана стало еще одним подтверждением растущей напряженности между Анкарой и Вашингтоном, отмечает агентство Bloomberg. Ранее США объявили, что приобретение Анкарой у Москвы российских систем ПВО С-400, делает недопустимым участие Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F35s.

Вашингтон также заявлял о возможном введении санкции против Анкары в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). При этом недавно президент Дональд Трамп пообещал Эрдогану не вводить санкции против Турции.