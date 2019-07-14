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США определились с санкциями против Турции за покупку российских С-400, - Bloomberg

Ожидается, что их объявят на следующей неделе.

США определились с санкциями против Турции за покупку российских С-400, - Bloomberg
Ракетно-зенитый комплект С-400 *Триумф*
Фото: новости-крыма.ru-an.info

Соединенные Штаты планируют на следующей неделе озвучить санкции против Турции за покупку в России зенитных ракетных систем С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в Вашингтоне выбирали между тремя пакетами ограничительных мер различной степени жесткости. При этом пока неясно, насколько масштабные предлагаемые санкции и в чем они заключаются.

По данным Bloomberg, санкции для Турции выбирали сотрудники Госдепа, Пентагона и Совета нацбезопасности. Чтобы меры начали действовать, их еще должны одобрить президент США Дональд Трамп и его ведущие советники. Однако в конце июня сообщалось, что Трамп пообещал Эрдогану не вводить санкции против Турции.

Предполагается, что США не будут объявлять санкции в понедельник, так как на этот день приходится годовщина неудачной попытки переворота 2016 года в Турции.

Ранее Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре санкциями, в частности, исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее на этой неделе в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400. Всего в течение пятницы в Турцию прибыли три российских самолета с соответствующим грузом. Четвертый самолет с грузом, связанным с С-400, прилетел на авиабазу "Мюртед" под Анкарой в субботу.

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