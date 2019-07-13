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26 человек погибли, 56 получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Сомали

Бои с исламистами продолжались всю ночь.

26 человек погибли, 56 получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Сомали
В Сомали боевики напали на отель
Фото: twitter.com/sotiridi

В Сомали в результате нападения боевиков на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге страны погибли не менее 26 человек, еще 56 были ранены. Об этом со ссылкой на власти региона пишет "Немецкая волна".

"Среди погибших - два американца, британец, канадка, китаец, три танзанийца и три кенийца. Жертвами нападения на гостиницу Asasey Hotel стали также бывший министр местной администрации и депутат парламента", - говорится в сообщении. 

Боевики из исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали Asasey Hotel в пятницу. Сначала возле отеля смертник подорвал заминированный автомобиль, затем другие боевики штурмовали гостиницу. 

Бои с исламистами продолжались всю ночь. Лишь в субботу правоохранительные органы объявили, что все боевики ликвидированы и гостиница находится под контролем силовиков.

В этой гостинице часто останавливаются политики и сомалийцы, проживающие за границей. Одна из жертв - известная канадская журналистка сомалийского происхождения. Нападение произошло в преддверии региональных выборов, когда в гостинице собралось много политиков и предпринимателей.

Формирования "Аш-Шабаб" долгое время контролировали обширные территории Сомали и продолжают часто совершать нападения, особенно, в столице страны Могадишо.

Напомним, власти Сомали обвиняют группировку "Аш-Шабаб" в самом кровавом в истории страны теракте, в результате которого погибли более 500 человек.

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