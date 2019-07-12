Лидер КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые официально назван главой государства и верховным главнокомандующим.

Соответствующие поправки были внесены в конституцию Северной Кореи, передает Русская служба Би-би-си.

Опрошенные агентством Рейтер эксперты отмечают, что Ким Чен Ын уже давно хотел получить титул главы государства и сделать политический курс менее милитаризованным и в большей мере ориентированным на экономику и международные переговоры.

Согласно обновленной версии основного закона страны, опубликованной порталом Naenara, Ким в качестве председателя Госсовета КНДР отныне "верховный представитель всего корейского народа" и "верховный главнокомандующий армией КНДР".

Ранее конституция обозначала должность Ким Чен Ына просто как "верховный лидер", который командует "всей военной мощью" страны.

Официально главой государства числился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР. Сейчас этот пост занимает один из ближайших соратников Ким Чен Ына - Чхве Рён Хэ.

Как отмечает Би-би-си, фактически у КНДР нет живого лидера, так как ранее управлявшие страной Ким Ир Сен и Ким Чен Ир имеют титулы "вечных лидеров".

В 1998 году первый глава КНДР Ким Ир Сен был посмертно провозглашен "вечным председателем", а его наследник Ким Чен Ир после смерти получил титулы "вечного генсека Трудовой партии Кореи и вечного председателя Национального комитета обороны".

Северная Корея в новом варианте конституции по-прежнему названа ядерной державой.

За последние два года КНДР впервые провела обширные переговоры с Южной Кореей и США. В июне Дональд Трамп стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи в районе демилитаризованной зоны.