Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Суд в Италии приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы
Суд в Италии приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы
Послы G7 не поддержали идею Зеленского о дополнительной люстрации
Послы G7 не поддержали идею Зеленского о дополнительной люстрации
Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
ГлавнаяМир

Лидер КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства

Северная Корея в новом варианте конституции по-прежнему названа ядерной державой.

Лидер КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства
Фото: EPA/UPG

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые официально назван главой государства и верховным главнокомандующим.

Соответствующие поправки были внесены в конституцию Северной Кореи, передает Русская служба Би-би-си.

Опрошенные агентством Рейтер эксперты отмечают, что Ким Чен Ын уже давно хотел получить титул главы государства и сделать политический курс менее милитаризованным и в большей мере ориентированным на экономику и международные переговоры.

Согласно обновленной версии основного закона страны, опубликованной порталом Naenara, Ким в качестве председателя Госсовета КНДР отныне "верховный представитель всего корейского народа" и "верховный главнокомандующий армией КНДР".

Ранее конституция обозначала должность Ким Чен Ына просто как "верховный лидер", который командует "всей военной мощью" страны.

Официально главой государства числился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР. Сейчас этот пост занимает один из ближайших соратников Ким Чен Ына - Чхве Рён Хэ.

Как отмечает Би-би-си, фактически у КНДР нет живого лидера, так как ранее управлявшие страной Ким Ир Сен и Ким Чен Ир имеют титулы "вечных лидеров".

В 1998 году первый глава КНДР Ким Ир Сен был посмертно провозглашен "вечным председателем", а его наследник Ким Чен Ир после смерти получил титулы "вечного генсека Трудовой партии Кореи и вечного председателя Национального комитета обороны".

Северная Корея в новом варианте конституции по-прежнему названа ядерной державой.

За последние два года КНДР впервые провела обширные переговоры с Южной Кореей и США. В июне Дональд Трамп стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи в районе демилитаризованной зоны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также