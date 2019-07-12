Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию

Россия в пятницу, 12 июля, начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Турцию, которая является членом НАТО.

"В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов в Турцию 12 июля 2019 года началась поставка первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу "Мюртед" в провинции Анкара", - говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции, которое цитирует информационное агентство "Анадолу".

Контракт между Россией и Турцией на поставку ЗРК С-400 был подписан в конце 2017 года. Позднее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что речь идет о четырех дивизионах С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым тогда назвал приобретение С-400 у России вынужденным шагом. Он говорил, что что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.

США резко критиковали планы Турции приобрести у России комплексы С-400.

В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование российского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.

Однако в ходе встречи на саммите G-20 в конце того же месяца президент Дональд Трамп пообещал не наказывать Анкару за покупку С-400 у России.