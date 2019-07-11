Российская прокуратура признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" РФ

Всемирный конгресс украинце" создан в 1967 году в США.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress).

Об этом сообщают российские СМИ.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.