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Российская прокуратура признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" РФ

Всемирный конгресс украинце" создан в 1967 году в США.

Российская прокуратура признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" РФ
Фото: svoboda.org

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress).

Об этом сообщают российские СМИ.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира находится в Торонто. На сайте организации говорится, что организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

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