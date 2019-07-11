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В сети появились фото кандидата от "Оппоплатформы" с убитыми им животными

Владимир Кальцев занимается охотой в Африке.

В сети появились фото кандидата от "Оппоплатформы" с убитыми им животными
Фото: UAnimals

Кандидат в депутаты Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Кальцев занимается охотой на больших животных в Африке. 

Об этом сообщили в Фейсбуке зоозащитники из UAnimals.

Они опубликовали фото, где Кальцев с оружием в руках позирует с убитыми им животными.

"На этих фото вы видите Владимира Кальцева - 24-й номер в списке Оппозиционной платформы. Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - пишут зоозащитники.

Кальцев - бизнесмен, депутат Запорожского городского совета IV, V, VI созывов. Замешан в нескольких скандалах, в частности, его обвиняли в рейдерстве в 2004 году.

Напомним, выборы в Раду состоятся 21 июля. Согласно результатам свежего соцопроса группы "Рейтинг", 47% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 11,6% - "Оппозиционную платформу - За жизнь", 8,2% - "Европейскую солидарность", 6,6% - партию "Голос", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 6,4%.

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