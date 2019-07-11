Що може зробити держава для українських родин?

Наприкінці каденції спільно з колегами - членами Міжфракційного депутатського обєднання “За духовність, моральність та здоров'я України” презентували ряд суспільно важливих законопроектів під час прес-брифінгу у Верховній Раді України.

Фото: надане Павлом Унгуряном

Одним із ключових питань для нашого об’єднання є питання захисту та розвитку інституції сім'ї в Україні. Спільно з колегами ми напрацювали ініціативи, які є надзвичайно важливими саме зараз, в умовах економічної та демографічної кризи. Законопроекти спрямовані на поліпшення соціального становища малозахищених груп населення: багатодітних сімей, дітей-сиріт, матерів-одиначок, дітей воїнів АТО.

Підтримка державою українських сімей та сприяння мейнстріму багатодітності наразі дуже необхідна.

Пакет законопроектів, який має умовну назву “Сім'я Плюс” включає в себе 8 законодавчих ініціатив. Зокрема, законопроект щодо пільг у сфері земельних відносин членам фермерського господарства, які мають статус багатодітної або прийомної сім'ї. Проектом закону передбачається, що така категорія громадян має право отримувати безоплатно у власність із земель державної або комунальної власності земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) у порядку першочерговості, що стимулюватиме створення та діяльність сімейних фермерських господарств в тому числі багатодітними та прийомними сім’ями.

Проект закону щодо прийому на навчання до закладів освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа поза конкурсом. Метою даної ініціативи є посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а саме пропонується закріпити на законодавчому рівні право позаконкурсного вступу перерахованих категорій осіб до державних і комунальних закладів освіти усіх рівнів. Станом на 2018 рік в Україні проживає 21587 дітей сиріт, 49979 – дітей, позбавлених батьківського піклування.

Законопроект щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені проти малолітніх або неповнолітніх осіб. Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за позбавлення життя та скоєння злочинів сексуального характеру відносно малолітніх або неповнолітніх осіб (в середньому на 5 років, в залежності від скоєного злочину), а також змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо неможливості застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, заставу щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів щодо позбавлення життя та скоєння злочинів сексуального характеру відносно малолітніх та неповнолітніх осіб.

Однією з необхідних ініціатив є законопроект щодо збільшення розміру допомоги сім'ям при народженні дитини, а також малозабезпеченим та багатодітним сім'ям.

Грошова допомога при народженні дитини потребує термінового та обов’язкового перегляду й термінового корегування у сторону збільшення в залежності від того, якою по черговості народилася відповідна дитина, що дозволить родинам планувати не одну дитину!

Законопроектом пропонується встановити допомогу при народженні першої дитини – 60 000 грн. (24 000 відразу, 36 – по 1000 протягом 3-х років життя дитини). Допомогу при народженні другої дитини встановити – 90 000 (36 000 відразу, решту – по 1500 грн., протягом 3-х років життя дитини). Допомогу при народженні третьої дитини встановити – 130 000 (58 000 відразу, решту – по 2000 протягом 3-х років життя дитини). Також надати пільги багатодітним родинам – збільшити знижку на комунальні послуги з 50 до 90 %; позачергове встановлення стаціонарних телефонів. Збільшити рівень прожиткового мінімуму для дітей, що проживають у малозабезпечених родинах з 10 до 20%. Цей ряд змін суттєво покращить рівень матеріального становища малозабезпечених та багатодітних родин.

Окрім цього, ми напрацювали низку законопроектів щодо надання пільг малозабезпеченим, багатодітним та прийомним сім'ям, дітям, матерям, яких присвоєно звання “Мати-героїня” та сім'ям військовослужбовців.

На сьогодні у складі нашого Міжфракційного депутатського об’єднання “За духовність, моральність та здоров’я України” налічується понад 100 депутатів з різних фракцій. Вже понад 11 років поспіль ми активно працюємо у законотворчій діяльності, створюючи законопроекти, що спрямовані на зміцнення моралі, духовного та фізичного здоров'я нації, а також на запобігання негативним явищам в українській державі.