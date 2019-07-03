Парламент Франции запретил любое физическое насилие над детьми

Родители не могут ни бить детей, ни унижать или оскорблять их.

Парламент Франции принял закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания, унижения и издевательства над детьми. Об этом сообщает местное издание Le Figaro.

Незадолго до обсуждения законопроекта во Франции ассоциация Fondation pour l'Enfance опубликовала данные, согласно которым 85% французских родителей имеют привычку прибегать к насилию "в обучающих целях", 75% жестокого обращения с детьми является результатом "наказаний за образование", а более 50% родителей бьют своих детей до достижения ими возраста в два года.

В Сенате, где проходило заключительное голосование, за запрете порки и пощечин единогласно выступили все присутствующие в зале сенаторы. Принятый закон запрещает также унижать детей, ругать их или издеваться над ними.

Запрет дополняет статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривает наказание за насилие над детьми, однако ранее за родителями признавалось право на "исправление поведения детей".

Напомним, ранее во Франции разработали законопроект против расистского и гомофобного троллинга в Интернете. Согласно законопроекту, комментарии, призывающие к разжиганию ненависти, должны быть удалены в течение 24 часов. Законопроект обсудят во французском парламенте на следующей неделе, а вступить в силу он может осенью.