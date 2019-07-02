Страны G20 договорились не предоставлять политические убежища коррупционерам

Так же будут поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям.

Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) обязались не предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупционных преступлениях.

Соответствующая декларация была подписана на саммите в Осаке 28-29 июня, сообщается на сайте G20.

Отмечается, что так же будут поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям. Лидеры G20 пообещали "теснее сотрудничать" в этом вопросе.

"Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений, в соответствии с международными обязательствами, принятыми также в рамках "Группы двадцати", и внутренним законодательством, и будем плотнее работать вместе в сфере сотрудничества по возврату активов", - говорится в декларации.

Лидеры G20 также высказали намерение усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц. Они пообещали активно способствовать тому, чтобы в каждой стране G20 в сжатые сроки начало действовать национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц.

Страны также договорились стремиться к свободной и честной торговле, и отметили необходимость реформирования Всемирной торговой организации.

В G20 входят: США, Евросоюз, Турция, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Россия.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить правила подачи прошений об убежище, в том числе - установить сбор за подачу соответствующего заявления.