G20: единства нет, острых противоречий – тоже

Мир по прежнему остается расколотым, и его дробление усиливается. Если раньше был условный Запад (США и Евросоюз), а Западу противопоставлялась остальная часть мира, то теперь мир распался на большое количество фрагментов. Даже США остаются сами по себе, их европейские партнеры следуют своим интересам.

Фото: EPA/UPG Во время саммита G20 в Осаке, западная Япония, 29 июня 2019.

В Японии завершился двухдневный саммит G20. В Осаке собрались и переговорили президенты и главы правительств 20 самых развитых экономик мира и восьми стран-гостей: Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама, Нидерландов. Главный результат: острых конфликтов нет, но мир теперь однозначно многополярный – даже Европа и США теперь так себе союзники.

До чего-то договорились

В субботу, 29 июня, после длительных переговоров главам стран «Большой двадцатки» удалось согласовать текст заключительного коммюнике. Основным камнем преткновения стал текст о защите климата, против которого выступали США.

В результате, как и в два предыдущих года, текст коммюнике был принят в формате «19+1»: все страны, кроме США, подтвердили свою поддержку Парижского соглашения о борьбе с потеплением климата, принятого в 2015 году. США же вышли из этого соглашения в 2017-м, когда президентом стал Дональд Трамп, полагающий, что это соглашение ущемляет интересы его страны.

В последние дни высказывались опасения, что некоторые члены «Большой двадцатки» могут занять позицию, аналогичную позиции США, но этого не произошло: так же, как и на предыдущей встрече в Буэнос-Айресе, 19 стран, включая Китай, подтвердили свою поддержку Парижского соглашения, подчеркнув, что считают его положения «необратимыми». (Впрочем, Китай все равно выбрасывает столько СО2, сколько хочет, а подает в международные органы «правильные» цифры.)

Разногласия между США и другими членами G20 по вопросам климата нашли отражение в совместном коммюнике: «Соединенные Штаты подтверждают свое решение выйти из Парижского соглашения по климату, потому что оно действует в ущерб американским рабочим и налогоплательщикам». В свою очередь, британский премьер Тереза Мэй заметила, что Соединенное Королевство внесло в национальный парламент законодательную инициативу, по которой к 2050 году выбросы парниковых газов в Великобритании будут сведены к нулю. «Я призвала другие страны быть более амбициозными и стремиться к этой цели», – сказала Мэй.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Британии Тереза Мэй во время саммита в Осаке

Удалось достичь соглашения и по другому спорному вопросу – о миграции. «Масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для разрешения фундаментальных причин перемещения людей, а также реагирования на растущие гуманитарные нужды», – говорится в коммюнике.

На саммите также прозвучала озабоченность по вопросу безопасной поставки энергоносителей «в свете последних событий» (имелись в виду конфликты вокруг Ирана, «Северного потока – 2», а также в Ливии и Венесуэле). В заключительном коммюнике сказано: «Мы подтвердили важность обеспечения перехода к энергетике нового типа, основанной на принципах глобальной энергобезопасности, энергоэффективности и надежности, которые направлены на трансформацию наших энергетик в рентабельные, надежные, состоятельные в долгосрочной перспективе и низкоотходные системы. Мы признали, что существуют различные национальные пути к достижению этой цели, которые включают использование всех возможных технологий и источников энергии в национальном энергобалансе каждой страны».

Также страны G20 выразили свое сожаление в связи с «ухудшением политической и экономической обстановки в мире, в частности увеличении числа торговых конфликтов и усилении геополитической напряженности» (привет ВТО, находящемуся на грани коллапса из-за позиции Белого Дома).

А вот формулировка, осуждающая протекционизм, в очередной раз была исключена из текста коммюнике. В коммюнике говорится лишь о необходимости проводить свободную, справедливую и недискриминационную торговую политику.

Фото: EPA/UPG Президент Сша Дональд Трамп

Еще одним важным результатом стала встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в ходе которой они договорились о возобновлении переговоров об урегулировании торгового конфликта, негативно влияющего на всю мировую экономику. Более того, после этой встречи Трамп заявил, что разрешил американским компаниям иметь дело с Huawei, хотя «это было нелегко». «Мы разрешаем им торговать», – подчеркнул Трамп, подтвердив, что до этого из-за ограничений торговать с Huawei могли лишь некоторые компании из США.

Все остальное – менее значимое, можно дать списком:

- Страны G20 взяли на себя обязательство способствовать равноправию женщин и уменьшению гендерных различий в сфере занятости, образования и предпринимательства. Также они готовы покончить со всеми формами дискриминации женщин, бороться со стереотипами, признать роль женщин в борьбе за мир, предотвращении и разрешении конфликтов.

- Страны G20 ожидают, что туризм останется важнейшим фактором глобального экономического роста. «На долю туризма приходится значительная доля мирового ВВП. Ожидается, что этот сектор по-прежнему будет оставаться важным фактором глобального экономического роста. Мы будем работать над тем, чтобы увеличить вклад туризма в создание новых рабочих мест, особенно для женщин и молодого поколения», – сказано в коммюнике.

- Участники саммита согласились с необходимостью ужесточить меры по противодействию терроризму и распространению насилия в интернете. Инициатива была выдвинута Австралией. «Это явное предупреждение интернет-компаниям от мировых лидеров о том, что они должны начать действовать. Заявление основано на "призыве Крайстчерча" и подтверждает стремление государств придерживаться его, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем», – прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

- Трамп и Путин о чем-то договорились, но никто толком не знает, о чем. Возможно, они и сами толком не знают.

Фото: EPA/UPG Президент Сша Дональд Трампи и президент России Владимир Путин во время встречи на саммите в Осаке

Путин против либерализма

Ровно накануне саммита «большой двадцатки» Владимир Путин дал интервью газете Financial Times, в котором заявил, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно, либерализм умер». По его словам, либералы пытались навязать миру свою волю, что привело к череде трагических последствий.

Такое интервью стало своего рода вызовом «коллективному Западу», ведь именно идеология либерализма стала основой западной цивилизации после Второй Мировой войны. Особенно если учесть его стиль – жесткий и местами саркастический. Путин сознательно дразнил партнеров по G20: «Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы либеральной идеи нереалистичны».

Например, по словам Путина, либерализм в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель не смог справиться с миграционным кризисом в Германии. «Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – и ничего, ведь права мигрантов надо защищать», – позволил себе откровенную иронию Путин. Он считает, что «основной части населения» чужды интересы либералов, «сидящих в своих уютных офисах».

Заметим, что либерализм в том понимании, которое описывал российский президент, активно критикуют и его европейские сторонники – правые популисты в Италии и Франции, Польше и Венгрии, Австрии, Голландии и Швеции. При этом для однопартийцев Дональда Трампа слово «либерал» означает представителя Демократической партии, то есть политического врага. Так что Путин, давая интервью британской газете, делал это еще и с учетом предстоящей встречи с американским президентом.

Фото: EPA/UPG Президент России Владимир Путин отвечат на вопросы журналистов на саммите G20 в Осаке

Философ, профессор Университета Рура Николай Плотников, так прокомментировал интервью: «Из учебника политической философии мы знаем, что критика либерализма - это индикатор двух идеологий: коммунизма и фашизма. Странно что в интервью не уточнили, какая именно позиция имеется в виду».

Другие критики Путина вспомнили, кто прежде уже «хоронил» мировой либерализм:

"Раньше буржуазия Запада позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности", – Иосиф Сталин. XIX съезд КПСС, 14 октября 1952 года (последнее публичное выступление).

"Всемирная идея наступления века либерализма сменяется интернациональной идеей марксистского социализма, а тот, в свою очередь, кончается коммунистической диктатурой", – Адольф Гитлер, речь в Нюрнберге, 1934.

"Либерализм закрывает свои опустевшие храмы, так как народы чувствуют, что его агностицизм в экономике, его индифферентизм в политике и в морали ведут государство к верной гибели, как это уже было раньше", – Бенито Муссолини, «Доктрина фашизма», 1932.

"Либерализм отвергает идеологическую борьбу и стоит на позициях беспринципного мира. Это порождает гнилой, обывательский стиль, который приводит отдельные звенья и отдельных членов партии и других революционных организаций к политическому загниванию. Это сугубо вредная тенденция", – Мао Цзедун, «Против либерализма», статья, 1937.

Практически сразу заочную отповедь Путину дал глава Европейского Совета Дональд Туск. В своем комментарии на сайте Евросовета Туск заявил, что изжила себя не либеральная идея, а «авторитаризм, культ личности и олигархия», даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность. «Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека», – подчеркнул Туск.

Фото: EPA/UPG Пресс-конференция лидеров стран участниц на саммите G20 в Осаке, 29 июня 2019.

Можно понять, почему Путин не приемлет либерализм – ведь эта философия ставит интересы человека и его права выше интересов государственной машины. Российская модель государства, унаследованная от СССР и Российской Империи, всегда подразумевала прямо противоположное. Российские выпады против Запада в последние пять лет – это попытки отстоять свою долю нефтяного и особенно газового пирога (в свете передела европейского рынка из-за нового сегмента рынка – сжиженного газа). Как вершина этой экономической модели – желание, чтобы Запад не чинил препятствий в сохранении нажитого у них, сохранял священное право собственности и неприкосновенности личности (у себя) правящего российского класса.

Резюме

Чем принципиально важен прошедший в Осаке саммит? Он окончательно зафиксировал, что сегодня G20 – более важная структура, нежели G8, которая уменьшилась до G7 и представляет лишь страны Запада. G20 – более репрезентативная структура, это тот формат, в котором на сегодняшний день можно реально обсуждать глобальные проблемы. В этой структуре присутствуют все ключевые игроки, которые обладают реальным влиянием в своих регионах.

При этом мир по прежнему остается расколотым, и его дробление усиливается. Если раньше был условный Запад (США и Евросоюз), а Западу противопоставлялась остальная часть мира, то теперь мир распался на большое количество фрагментов. Даже США остаются сами по себе, их европейские партнеры следуют своим интересам.

Самый яркий пример этих разногласий – ситуация вокруг Ирана. Позиции США противоречат интересу России, Китая и Евросоюза по сохранению иранской «ядерной сделки». Однако США в претензиях к Ирану поддерживает Саудовская Аравия – тоже участник G20. И чем этот конфликт разрешится – не знает никто.