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Жители Гонконга пытались штурмовать законодательное собрание страны

Полиция применила против толпы слезоточивый газ и дубинки.

В Гонконге демонстранты попытались взять штурмом здание Законодательного совета/ Демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Силы полиции сосредоточены и в самом здании, пишет Reuters.

Полиция пытается препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели в Гонконге проходили массовые манифестации, участники которых протестовали против поправок к закону об экстрадиции.

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