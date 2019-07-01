В Гонконге демонстранты попытались взять штурмом здание Законодательного совета/ Демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Силы полиции сосредоточены и в самом здании, пишет Reuters.
Полиция пытается препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки.
Protesters attempt to storm Hong Kong's legislature. More here: https://t.co/wPTXQnIAaY pic.twitter.com/QaCI1PHYJg— Reuters Top News (@Reuters) 1 липня 2019 р.
Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
В последние недели в Гонконге проходили массовые манифестации, участники которых протестовали против поправок к закону об экстрадиции.