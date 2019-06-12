Полиция применила резиновые пули против толпы митингующих в Гонконге (обновлено)

Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге окружили городской законодательный орган в среду, вынудив его отложить второй раунд дебатов по законопроекту об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Об этом сообщает Reuters.

Оппозиция опасается, что под угрозой экстрадиции в Китай окажутся диссиденты. Протестующие, большинство из которых были молодые люди, одетые в черное, строят баррикады, демонстрируя серьезность намерений и готовность к длительному протесту.

Демонстранты собрались вокруг Лунг Во Роуд, главной восточной и западной артерии возле офисов главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Здесь же собраны и отряды спецназа, вооруженные дубинками и щитами.

Ранее глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что действует не по инструкции из Пекина, и что поправки к закону должны быть приняты.

Обновление. Полиция Гонконга применила в отношении протестующих травматическое оружие с резиновыми пулями, а также слезоточивый газ. Протестующие начали забрасывать кордон полицейских пластиковыми бутылками и камнями.

Протест начинался мирно, после начала потасовки толпа начала разбегаться. В зоне митинга дежурят машины медицинской помощи, информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в воскресенье на демонстрацию протеста, по данным организаторов, вышли около миллиона человек. По данным полиции, людей было вчетверо меньше, но в любом случае, столь массовых акций в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году.