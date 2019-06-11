В Киеве возле здания Конституционного суда проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
В акции принимают участие несколько десятков человек. Среди митингующих есть как сторонники роспуска парламента, так и противники.
Некоторые держат плакаты с надписями "Нет, конституционному перевороту", "Защитим Конституцию от ее гаранта" и другие.
На месте присутствуют сотрудники Нацполиции. Потасовок между участниками митинга не возникало.
Напомним, сегодня Конституционный суд рассмотрит дело о конституционности указа президента о роспуске Рады. Накануне Зеленский сообщил, что будет присутствовать на заседании.